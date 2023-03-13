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Зорковъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1866

Отец: Зорковъ Василій

Мать: Зоркова (Земскова) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Зоркова Марина (Ирина)

Мать ребёнка: Зоркова (Юрина) Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1905

Дочь: (Зоркова) Марина

Мать ребёнка: Зоркова (Юрина) Агаѳія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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