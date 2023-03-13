Зорковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения18.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1866
Отец: Зорковъ Василій
Мать: Зоркова (Земскова) Анна
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Зоркова Марина (Ирина)
Мать ребёнка: Зоркова (Юрина) Агаѳія
Рождение ребёнка
15.02.1905
Дочь: (Зоркова) Марина
Мать ребёнка: Зоркова (Юрина) Агаѳія
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан