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Земсковъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1852

Отец: Земсковъ Иванъ

Мать: Земскова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1874

Жена: Земскова Устинья

Рождение ребёнка
24.08.1875

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Земскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1879

Дочь: Мамыкина Анастасия

Мать ребёнка: Земскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Земскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Земсковъ Ларионъ

Мать ребёнка: Земскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Земсковъ Александръ

Мать ребёнка: Земскова Акулина Иванова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова Акулина Иванова

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