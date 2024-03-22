Земсковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения30.01.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1852
Отец: Земсковъ Иванъ
Мать: Земскова Екатерина
Бракосочетание
24.01.1874
Жена: Земскова Устинья
Рождение ребёнка
24.08.1875
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Земскова Устинья
Рождение ребёнка
23.12.1879
Дочь: Мамыкина Анастасия
Мать ребёнка: Земскова Устинья
Рождение ребёнка
01.02.1884
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Земскова Устинья
Рождение ребёнка
03.10.1891
Сын: Земсковъ Ларионъ
Мать ребёнка: Земскова Устинья
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Земсковъ Александръ
Мать ребёнка: Земскова Акулина Иванова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земскова Акулина Иванова