Земскова (Мамыкина) Устинья
Место рождения
Дата рождения27.09.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855
Отец: Мамыкинъ Семенъ
Мать: Мамыкина Ирина
Бракосочетание
24.01.1874
Муж: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.08.1875
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.12.1879
Дочь: Мамыкина Анастасия
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.02.1884
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1891
Сын: Земсковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ