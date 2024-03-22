Земскова (Мамыкина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Мамыкина) Устинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855

Отец: Мамыкинъ Семенъ

Мать: Мамыкина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1874

Муж: Земсковъ Иванъ

Рождение ребёнка
24.08.1875

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1879

Дочь: Мамыкина Анастасия

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1884

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Земсковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Земсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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