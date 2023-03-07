Мамыкинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.06.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1840

Отец: Мамыкинъ Семенъ

Мать: Мамыкина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1866

Жена: Мамыкина Гликерья

Рождение ребёнка
20.06.1867

Дочь: Григорьева Агрипина

Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1868

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1870

Дочь: Варганова Матрена

Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Чертушкина Прасковья

Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья

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