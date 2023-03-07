Мамыкинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения07.06.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1840
Отец: Мамыкинъ Семенъ
Мать: Мамыкина Ирина
Бракосочетание
26.01.1866
Жена: Мамыкина Гликерья
Рождение ребёнка
20.06.1867
Дочь: Григорьева Агрипина
Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья
Рождение ребёнка
14.09.1868
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья
Рождение ребёнка
06.11.1870
Дочь: Варганова Матрена
Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Чертушкина Прасковья
Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Мамыкина Гликерья