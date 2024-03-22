Чертушкина (Мамыкина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения20.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1874
Отец: Мамыкинъ Петръ
Мать: Мамыкина Гликерья
Бракосочетание
10.11.1899
Муж: Чертушкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
19.01.1903
Сын: Чертушкинъ Григорий
Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
18.06.1905
Сын: Чертушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
07.03.1907
Сын: Чертушкинъ Алексей
Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: Чертушкина Зоя
Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Чертушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий