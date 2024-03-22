Чертушкина (Мамыкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертушкина (Мамыкина) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1874

Отец: Мамыкинъ Петръ

Мать: Мамыкина Гликерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Чертушкинъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Чертушкинъ Григорий

Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Чертушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1907

Сын: Чертушкинъ Алексей

Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: Чертушкина Зоя

Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий

Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Чертушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Чертушкинъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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