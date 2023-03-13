Чертушкинъ Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чертушкинъ Иванъ
Бракосочетание
10.11.1899
Жена: Чертушкина Прасковья
Рождение ребёнка
19.01.1903
Сын: Чертушкинъ Григорий
Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья
Рождение ребёнка
18.06.1905
Сын: Чертушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья
Рождение ребёнка
07.03.1907
Сын: Чертушкинъ Алексей
Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: Чертушкина Зоя
Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Чертушкинъ Петръ
Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья