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Чертушкинъ Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чертушкинъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Чертушкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Чертушкинъ Григорий

Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Чертушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1907

Сын: Чертушкинъ Алексей

Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: Чертушкина Зоя

Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья

Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Чертушкинъ Петръ

Мать ребёнка: Чертушкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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