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Мамыкина (Салова) Гликерья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1841

Отец: Саловъ Василий

Мать: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1866

Муж: Мамыкинъ Петръ

Рождение ребёнка
20.06.1867

Дочь: Григорьева Агрипина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1868

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1870

Дочь: Варганова Матрена

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Чертушкина Прасковья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ

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