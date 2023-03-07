Мамыкина (Салова) Гликерья
Место рождения
Дата рождения15.05.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1841
Отец: Саловъ Василий
Мать: Салова Федосья
Бракосочетание
26.01.1866
Муж: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
20.06.1867
Дочь: Григорьева Агрипина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
14.09.1868
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
06.11.1870
Дочь: Варганова Матрена
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Чертушкина Прасковья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Петръ