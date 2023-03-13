Саловъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти03.10.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Саловъ Егоръ
Мать: Салова Авдотья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Салова Федосья
Бракосочетание
?.01.1835
Жена: Салова Федосья
Рождение ребёнка
04.02.1839
Дочь: Варганова, Серкова Агафья
Мать ребёнка: Салова Федосья
Рождение ребёнка
15.05.1841
Дочь: Мамыкина Гликерья
Мать ребёнка: Салова Федосья
Рождение ребёнка
05.09.1843
Сын: Саловъ Иосифъ
Мать ребёнка: Салова Федосья
Рождение ребёнка
15.05.1846
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Салова Федосья
Рождение ребёнка
02.07.1847
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Салова Федосья
Рождение ребёнка
21.10.1850
Сын: Саловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Салова Федосья
Смерть
03.10.1853