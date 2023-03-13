Саловъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саловъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

03.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Саловъ Егоръ

Мать: Салова Авдотья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Салова Федосья

Бракосочетание
?.01.1835

Жена: Салова Федосья

Рождение ребёнка
04.02.1839

Дочь: Варганова, Серкова Агафья

Мать ребёнка: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1841

Дочь: Мамыкина Гликерья

Мать ребёнка: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1843

Сын: Саловъ Иосифъ

Мать ребёнка: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1846

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1847

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1850

Сын: Саловъ Дмитрий

Мать ребёнка: Салова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.10.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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