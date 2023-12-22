Салова (Щипакина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Щипакинъ Кирила
Мать: Щипакина Февронья
Бракосочетание
02.02.1800
Муж: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Саловъ Алексей
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
27.08.1805
Сын: Саловъ Иванъ
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
14.11.1807
Сын: Саловъ Василий
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Любимова Марѳа
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
17.12.1808
Сын: Саловъ Петръ
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Саловъ Василий
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
11.06.1815
Дочь: Ленкова Акулина
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
02.09.1817
Дочь: Салова Марфа
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гордеева Прасковья
Отец ребёнка: Саловъ Егоръ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры