Салова (Щипакина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова (Щипакина) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Щипакинъ Кирила

Мать: Щипакина Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1800

Муж: Саловъ Егоръ

Рождение ребёнка
1804

Сын: Саловъ Алексей

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1805

Сын: Саловъ Иванъ

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Рождение ребёнка
14.11.1807

Сын: Саловъ Василий

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Любимова Марѳа

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1808

Сын: Саловъ Петръ

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Рождение ребёнка
1810

Сын: Саловъ Василий

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Рождение ребёнка
11.06.1815

Дочь: Ленкова Акулина

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1817

Дочь: Салова Марфа

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гордеева Прасковья

Отец ребёнка: Саловъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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