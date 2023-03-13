Саловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саловъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1808

Отец: Саловъ Егоръ

Мать: Салова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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