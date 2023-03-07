Козлова (Перехватова) Анна
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Перехватовъ Яковъ
Мать: Перехватова Фекла
Бракосочетание
04.02.1846
Муж: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
03.07.1847
Сын: Козловъ Прокопий
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Козлова Елена
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
02.06.1850
Дочь: Цыганова Акулина
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
14.11.1852
Сын: Козловъ Матвей
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
10.08.1854
Сын: Козловъ Андрей
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
10.09.1855
Сын: Козловъ Иванъ
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
06.08.1857
Сын: Козловъ Степанъ
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
03.01.1859
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
15.12.1860
Сын: Козловъ Аполлинарий
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
09.03.1862
Сын: Козловъ Василий
Отец ребёнка: Козловъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Якимъ
Отец ребёнка: Козловъ Николай