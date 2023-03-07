Козлова (Перехватова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Перехватова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Перехватовъ Яковъ

Мать: Перехватова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1846

Муж: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1847

Сын: Козловъ Прокопий

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Козлова Елена

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1850

Дочь: Цыганова Акулина

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1852

Сын: Козловъ Матвей

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1854

Сын: Козловъ Андрей

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1855

Сын: Козловъ Иванъ

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1857

Сын: Козловъ Степанъ

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1859

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1860

Сын: Козловъ Аполлинарий

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1862

Сын: Козловъ Василий

Отец ребёнка: Козловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Якимъ

Отец ребёнка: Козловъ Николай

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