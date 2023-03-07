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Козловъ Аполлинарий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1860

Отец: Козловъ Николай

Мать: Козлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Юрина Анастасия

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Пряхина Анна

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1894

Дочь: Спигина Анисья

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Назарова Клавдия

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Козлова Марья

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Козлова Марья

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Козловъ Петръ

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1907

Дочь: Козлова Мария

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1908

Сын: Козловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Козловъ Василий

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1914

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Степанъ

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Татьяна

Мать ребёнка: Козлова Анастасія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анастасія

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