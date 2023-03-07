Козловъ Аполлинарий
Место рождения
Дата рождения15.12.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1860
Отец: Козловъ Николай
Мать: Козлова Анна
Рождение ребёнка
16.12.1888
Дочь: Юрина Анастасия
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Пряхина Анна
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
16.12.1894
Дочь: Спигина Анисья
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Назарова Клавдия
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Козлова Марья
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Козлова Марья
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
11.08.1904
Сын: Козловъ Петръ
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
24.01.1907
Дочь: Козлова Мария
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
05.11.1908
Сын: Козловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Козловъ Василий
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
23.02.1914
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Степанъ
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлакова Татьяна
Мать ребёнка: Козлова Анастасія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анастасія