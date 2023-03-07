Козлова (Севастьянова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Севастьянова) Анастасія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1869

Отец: Бакановъ Андреянъ

Мать: Баканова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1888

Дочь: Юрина Анастасия

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Пряхина Анна

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1894

Дочь: Спигина Анисья

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Назарова Клавдия

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Козлова Марья

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Козлова Марья

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Козловъ Петръ

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1907

Дочь: Козлова Мария

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1908

Сын: Козловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Козловъ Василий

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Степанъ

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Татьяна

Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Аполлинарий

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