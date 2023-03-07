Козлова (Севастьянова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения17.12.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Бакановъ Андреянъ
Мать: Баканова Наталья
Дочь: Юрина Анастасия
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Пряхина Анна
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Спигина Анисья
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Назарова Клавдия
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Козлова Марья
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Козлова Марья
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Сын: Козловъ Петръ
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Козлова Мария
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Сын: Козловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Сын: Козловъ Василий
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Сын: Козловъ Степанъ
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Дочь: Бурлакова Татьяна
Отец ребёнка: Козловъ Аполлинарий
Муж: Козловъ Аполлинарий