Пряхина (Козлова) Анна
Место рождения
Дата рождения26.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1890
Отец: Козловъ Аполлинарий
Мать: Козлова Анастасія
Бракосочетание
31.01.1910
Муж: Пряхинъ Василий
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Пряхинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пряхинъ Василий
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Пряхинъ Василий
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Пряхинъ Василий
Рождение ребёнка
11.10.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пряхинъ Василий