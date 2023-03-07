Пряхина (Козлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхина (Козлова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1890

Отец: Козловъ Аполлинарий

Мать: Козлова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Пряхинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Пряхинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пряхинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Пряхинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Пряхинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пряхинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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