Цыганова (Козлова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Козлова) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1850

Отец: Козловъ Николай

Мать: Козлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Цыгановъ Семенъ

Рождение ребёнка
15.05.1872

Дочь: Цыганова Елена

Отец ребёнка: Цыгановъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.09.1874

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Цыгановъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Цыганова Евдатья

Отец ребёнка: Цыгановъ Семенъ

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