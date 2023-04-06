Цыганова (Козлова) Акулина
Место рождения
Дата рождения02.06.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1850
Отец: Козловъ Николай
Мать: Козлова Анна
Бракосочетание
10.11.1868
Муж: Цыгановъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.05.1872
Дочь: Цыганова Елена
Отец ребёнка: Цыгановъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.09.1874
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Цыгановъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Цыганова Евдатья
Отец ребёнка: Цыгановъ Семенъ