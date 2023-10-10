Козловъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловъ Матвей

Козловъ Матвей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1852

Отец: Козловъ Николай

Мать: Козлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1879

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Козлова Ольга Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1884

Жена: Козлова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1894

Дочь: Маченкова Мария

Мать ребёнка: Козлова Дарья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ольга Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Петръ

Мать ребёнка: Козлова Дарья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close