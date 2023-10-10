Козловъ Матвей
Место рождения
Дата рождения14.11.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1852
Отец: Козловъ Николай
Мать: Козлова Анна
Рождение ребёнка
01.06.1879
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Козлова Ольга Васильева
Бракосочетание
06.02.1884
Жена: Козлова Дарья
Рождение ребёнка
25.03.1894
Дочь: Маченкова Мария
Мать ребёнка: Козлова Дарья
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ольга Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Петръ
Мать ребёнка: Козлова Дарья