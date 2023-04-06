Козлова (Щипакина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Щипакина) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1866

Отец: Щипакинъ Иванъ

Мать: Щипакина Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Козловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1894

Дочь: Маченкова Мария

Отец ребёнка: Козловъ Матвей

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Петръ

Отец ребёнка: Козловъ Матвей

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