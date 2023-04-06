Козлова (Щипакина) Дарья
Место рождения
Дата рождения04.03.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1866
Отец: Щипакинъ Иванъ
Мать: Щипакина Маремьяна
Бракосочетание
06.02.1884
Муж: Козловъ Матвей
Рождение ребёнка
25.03.1894
Дочь: Маченкова Мария
Отец ребёнка: Козловъ Матвей
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Петръ
Отец ребёнка: Козловъ Матвей