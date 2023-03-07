Щипакина (Миногина) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Миногина) Маремьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.02.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1834

Отец: Мыногинъ Иванъ

Мать: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1857

Муж: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1857

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1858

Сын: Щипакинъ Лавръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1859

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1862

Сын: Щипакинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1863

Сын: Щипакинъ Григорий

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1866

Дочь: Козлова Дарья

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1868

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1870

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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