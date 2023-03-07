Щипакина (Миногина) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения16.02.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1834
Отец: Мыногинъ Иванъ
Мать: Миногина Агрофена
Бракосочетание
28.01.1857
Муж: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.11.1857
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.08.1858
Сын: Щипакинъ Лавръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.12.1859
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.10.1862
Сын: Щипакинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.09.1863
Сын: Щипакинъ Григорий
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.03.1866
Дочь: Козлова Дарья
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.07.1868
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.11.1870
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ