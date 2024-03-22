Миногина (Титова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Титова) Агрофена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1812

Дата смерти

16.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1812

Отец: Титовъ Савелий

Мать: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Муж: Мыногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
16.02.1834

Дочь: Щипакина Маремьяна

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1835

Сын: Миногинъ Кузьма

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1837

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1842

Дочь: Миногина Евдокія

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1844

Сын: Миногинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1846

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1848

Сын: Миногинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1851

Дочь: Денисова Ирина

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1855

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.04.1863
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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