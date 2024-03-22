Миногина (Титова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения20.07.1812
Дата смерти16.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1812
Отец: Титовъ Савелий
Мать: Титова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1833
Муж: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.02.1834
Дочь: Щипакина Маремьяна
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1835
Сын: Миногинъ Кузьма
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1837
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.12.1839
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.02.1842
Дочь: Миногина Евдокія
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.02.1844
Сын: Миногинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.10.1846
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.12.1848
Сын: Миногинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.05.1851
Дочь: Денисова Ирина
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.06.1855
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Смерть
16.04.1863