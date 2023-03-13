Титовъ Савелий
Место рождениядеревни Печорской
Дата рождения1783
Дата смерти14.03.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Титъ
Мать: Титова Анна
деревни Печорской
Рождение ребёнка
01.11.1807
Сын: Титовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
02.02.1809
Сын: Титовъ Семенъ
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
20.07.1812
Дочь: Миногина Агрофена
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
22.10.1814
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Титова Марья
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
17.04.1817
Сын: Титовъ Семенъ
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Миногина Марія
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Титовъ Сидоръ
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Титовъ Алексей
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Бракосочетание
1837
Жена: Кофейникова Титова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Матрена
Мать ребёнка: Титова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Авдотья
Смерть
14.03.1861