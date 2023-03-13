Титовъ Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Савелий

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Место рождения

деревни Печорской

Дата рождения

1783

Дата смерти

14.03.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Титъ

Мать: Титова Анна

деревни Печорской
Рождение ребёнка
01.11.1807

Сын: Титовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1809

Сын: Титовъ Семенъ

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1812

Дочь: Миногина Агрофена

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1814

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Титова Марья

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Рождение ребёнка
17.04.1817

Сын: Титовъ Семенъ

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Миногина Марія

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Титовъ Сидоръ

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Титовъ Алексей

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1837

Жена: Кофейникова Титова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Матрена

Мать ребёнка: Титова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Авдотья

Смерть
14.03.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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