Титова (Панфилова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Панфиловъ Никифаръ
Мать: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
01.11.1807
Сын: Титовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
02.02.1809
Сын: Титовъ Семенъ
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
20.07.1812
Дочь: Миногина Агрофена
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
22.10.1814
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Титова Марья
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
17.04.1817
Сын: Титовъ Семенъ
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Миногина Марія
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Титовъ Сидоръ
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Титовъ Алексей
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Матрена
Отец ребёнка: Титовъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Савелий