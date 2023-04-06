Титова (Панфилова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Панфилова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Панфиловъ Никифаръ

Мать: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1807

Сын: Титовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1809

Сын: Титовъ Семенъ

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1812

Дочь: Миногина Агрофена

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1814

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Титова Марья

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Рождение ребёнка
17.04.1817

Сын: Титовъ Семенъ

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Миногина Марія

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Титовъ Сидоръ

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Титовъ Алексей

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Матрена

Отец ребёнка: Титовъ Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Савелий

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