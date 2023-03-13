Панфилова (Серкова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Серковъ Чекаловъ Петръ
Мать: Серкова Пелагея
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Соломия
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кулакова Ефросинья
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варганова Авдотья
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Рождение ребёнка
29.05.1784
Дочь: Панфилова Федосья
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Рождение ребёнка
10.02.1787
Сын: Панфиловъ Алексей
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Титова Авдотья
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Панфилова Анна
Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Никифаръ