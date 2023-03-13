Панфилова (Серкова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Серкова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Серковъ Чекаловъ Петръ

Мать: Серкова Пелагея

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Соломия

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кулакова Ефросинья

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варганова Авдотья

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1784

Дочь: Панфилова Федосья

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1787

Сын: Панфиловъ Алексей

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Титова Авдотья

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Панфилова Анна

Отец ребёнка: Панфиловъ Никифаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Никифаръ

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