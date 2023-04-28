Варганова (Панфилова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Панфилова) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Дата смерти

04.06.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Панфиловъ Никифаръ

Мать: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1800

Муж: Варгановъ Филипъ

Рождение ребёнка
04.02.1804

Сын: Варгановъ Сидоръ

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Варгановъ Семенъ

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Воронова Прасковья

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1810

Сын: Варгановъ Федоръ

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1811

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1814

Сын: Варгановъ Павелъ

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Рождение ребёнка
10.05.1816

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1817

Дочь: Мельникова Акулина Ефимова

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1820

Сын: Варгановъ Василей

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гудкова Евдокия

Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.06.1841
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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