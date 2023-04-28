Варганова (Панфилова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти04.06.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Панфиловъ Никифаръ
Мать: Панфилова Агафья
Бракосочетание
29.01.1800
Муж: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
04.02.1804
Сын: Варгановъ Сидоръ
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Варгановъ Семенъ
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Воронова Прасковья
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
20.02.1810
Сын: Варгановъ Федоръ
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
21.02.1811
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
29.06.1814
Сын: Варгановъ Павелъ
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
10.05.1816
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
10.06.1817
Дочь: Мельникова Акулина Ефимова
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
06.03.1820
Сын: Варгановъ Василей
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гудкова Евдокия
Отец ребёнка: Варгановъ Филипъ
Смерть
04.06.1841