Воронова (Варганова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Варгановъ Филипъ
Мать: Варганова Авдотья
Рождение ребёнка
20.02.1833
Сын: Вороновъ Василий
Отец ребёнка: Вороновъ Григорий
Рождение ребёнка
08.08.1834
Дочь: Самарина Наталья
Отец ребёнка: Вороновъ Григорий
Рождение ребёнка
23.10.1836
Дочь: Крыгина Настасья
Отец ребёнка: Вороновъ Григорий
Рождение ребёнка
31.10.1837
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Вороновъ Григорий
Рождение ребёнка
03.07.1841
Сын: Вороновъ Андрей
Отец ребёнка: Вороновъ Григорий
Рождение ребёнка
06.08.1845
Сын: Вороновъ Матвей
Отец ребёнка: Вороновъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Григорий