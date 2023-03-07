Воронова (Варганова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Варганова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Варгановъ Филипъ

Мать: Варганова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1833

Сын: Вороновъ Василий

Отец ребёнка: Вороновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1834

Дочь: Самарина Наталья

Отец ребёнка: Вороновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1836

Дочь: Крыгина Настасья

Отец ребёнка: Вороновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1837

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Вороновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1841

Сын: Вороновъ Андрей

Отец ребёнка: Вороновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1845

Сын: Вороновъ Матвей

Отец ребёнка: Вороновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Григорий

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