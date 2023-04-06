Крыгина (Воронова) Настасья
Место рождения
Дата рождения23.10.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Вороновъ Григорий
Мать: Воронова Прасковья
Дочь: Евдокимова Стефанида
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Сын: Крыгинъ Василий
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Дочь: Батанина Зиновия
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Дочь: Щипакина Екатерина
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Дочь: Гурентьева Матрена
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Дочь: Суплотова Устинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Сын: Крыгинъ Семенъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Сын: Крыгинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ