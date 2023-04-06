Крыгина (Воронова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Воронова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1836

Отец: Вороновъ Григорий

Мать: Воронова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.11.1863

Дочь: Евдокимова Стефанида

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Крыгинъ Василий

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1867

Дочь: Батанина Зиновия

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Щипакина Екатерина

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.07.1869

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1873

Дочь: Гурентьева Матрена

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1875

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1880

Дочь: Суплотова Устинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыгинъ Семенъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыгинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

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