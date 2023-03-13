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Крыгинъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Крыгина Настасья

Бракосочетание
04.11.1909

Жена: Крыгина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Крыгинъ Сергей

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1913

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1915

Сын: Крыгинъ Викторъ

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Крыгина Мария

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Крыгинъ Леонидъ

Мать ребёнка: Крыгина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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