Крыгинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Мать: Крыгина Настасья
Бракосочетание
04.11.1909
Жена: Крыгина Пелагея
Рождение ребёнка
25.09.1910
Сын: Крыгинъ Сергей
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея
Рождение ребёнка
28.01.1913
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея
Рождение ребёнка
14.09.1915
Сын: Крыгинъ Викторъ
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея
Рождение ребёнка
05.08.1918
Дочь: Крыгина Мария
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Крыгинъ Леонидъ
Мать ребёнка: Крыгина Пелагея