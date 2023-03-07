Крыгина (Ляпкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Ляпкина) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888

Отец: Ляпкинъ Никоноръ

Мать: Ляпкина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1909

Муж: Крыгинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Крыгинъ Сергей

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1915

Сын: Крыгинъ Викторъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Крыгина Мария

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Крыгинъ Леонидъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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