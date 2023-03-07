Крыгина (Ляпкина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения20.05.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888
Отец: Ляпкинъ Никоноръ
Мать: Ляпкина Пелагея
Бракосочетание
04.11.1909
Муж: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.09.1910
Сын: Крыгинъ Сергей
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.01.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
14.09.1915
Сын: Крыгинъ Викторъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.08.1918
Дочь: Крыгина Мария
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Крыгинъ Леонидъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ