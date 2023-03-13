Щипакина (Полникова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Полникова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Крыгина Настасья

Бракосочетание
08.02.1888

Муж: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1888

Дочь: Базлова Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Щипакина Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Щипакинъ Илья

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1897

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Щипакинъ Александръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1903

Дочь: Фурсова Софья

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1913

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан