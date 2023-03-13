Щипакина (Полникова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Мать: Крыгина Настасья
Бракосочетание
08.02.1888
Муж: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
20.12.1888
Дочь: Базлова Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Щипакина Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Щипакинъ Илья
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
09.12.1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
?.01.1897
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Щипакинъ Александръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
10.09.1903
Дочь: Фурсова Софья
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
04.09.1913
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей