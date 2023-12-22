Базлова (Щипакина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения20.12.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1888
Отец: Щипакинъ Сергей
Мать: Щипакина Екатерина
Бракосочетание
29.06.1907
Муж: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Базловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1912
Сын: Базловъ Федоръ
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.12.1915
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.08.1918
Сын: Базловъ Василій
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ