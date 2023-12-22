Базлова (Щипакина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Щипакина) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1888

Отец: Щипакинъ Сергей

Мать: Щипакина Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1907

Муж: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Базловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Базловъ Федоръ

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1915

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Базловъ Василій

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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