Базловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Базловъ Николай Андреевъ
Мать: Базлова Еѵдокія
Бракосочетание
29.06.1907
Жена: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Базловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
27.05.1912
Сын: Базловъ Федоръ
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
21.12.1915
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
15.08.1918
Сын: Базловъ Василій
Мать ребёнка: Базлова Анастасия