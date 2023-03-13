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Базловъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Базловъ Николай Андреевъ

Мать: Базлова Еѵдокія

Бракосочетание
29.06.1907

Жена: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Базловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Базловъ Федоръ

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1915

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Базловъ Василій

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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