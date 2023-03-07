Базлова (Денисова) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Денисова) Еѵдокія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.08.1854

Дата смерти

11.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1854

Отец: Денисовъ Якимъ

Мать: Денисова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Отец ребёнка: Базловъ Николай Андреевъ

Рождение ребёнка
1881

Сын: Базловъ Иванъ

Отец ребёнка: Базловъ Николай Андреевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Николай Андреевъ

Смерть
11.08.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Воспаленіе легкихъ
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