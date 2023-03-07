Базлова (Денисова) Еѵдокія
Место рождения
Дата рождения05.08.1854
Дата смерти11.08.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1854
Отец: Денисовъ Якимъ
Мать: Денисова Фекла
Рождение ребёнка
1878
Сын: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)
Отец ребёнка: Базловъ Николай Андреевъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Базловъ Иванъ
Отец ребёнка: Базловъ Николай Андреевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1914
Причина смерти: Воспаленіе легкихъ