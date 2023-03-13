Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Базловъ Николай Андреевъ

Мать: Базлова Еѵдокія

Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Базловъ Сергей

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Базловъ Федоръ

Мать ребёнка: Базлова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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