Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Базловъ Николай Андреевъ
Мать: Базлова Еѵдокія
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
01.07.1904
Сын: Базловъ Сергей
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Базлова Анастасия
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Базловъ Федоръ
Мать ребёнка: Базлова Анастасия