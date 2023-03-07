Базлова (Садова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения03.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1884
Отец: Садовъ Матвѣй
Мать: Садова Раиса
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)
Рождение ребёнка
01.07.1904
Сын: Базловъ Сергей
Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Базловъ Федоръ
Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)