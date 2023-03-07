Базлова (Садова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Садова) Анастасия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1884

Отец: Садовъ Матвѣй

Мать: Садова Раиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Базловъ Сергей

Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Базловъ Федоръ

Отец ребёнка: Базловъ Георгий (Гурий Филатовъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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