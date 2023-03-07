Садовъ Матвѣй
Место рождения
Дата рождения14.11.1858
Дата смерти27.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1858
Отец: Садовниковъ Константинъ
Мать: Садовникова Маремьяна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Садовъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Садова Раиса
Рождение ребёнка
03.12.1884
Дочь: Базлова Анастасия
Мать ребёнка: Садова Раиса
Рождение ребёнка
15.10.1892
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Садова Раиса
Смерть
27.07.1915
Причина смерти: Минингита