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Садовъ Матвѣй

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1858

Дата смерти

27.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1858

Отец: Садовниковъ Константинъ

Мать: Садовникова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Садовъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Садова Раиса

Рождение ребёнка
03.12.1884

Дочь: Базлова Анастасия

Мать ребёнка: Садова Раиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1892

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Садова Раиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.07.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Минингита
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