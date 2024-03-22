Гурентьева (Крыгина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурентьева (Крыгина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1873

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Крыгина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Гурентьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Гурентьевъ Александръ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Гурентьевъ Константинъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Гурентьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1910

Сын: Гурентьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1918

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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