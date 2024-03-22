Гурентьева (Крыгина) Матрена
Место рождения
Дата рождения13.03.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1873
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Мать: Крыгина Настасья
Бракосочетание
28.01.1901
Муж: Гурентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.01.1902
Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.05.1905
Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Гурентьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.09.1910
Сын: Гурентьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.12.1918
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гурентьевъ Иванъ