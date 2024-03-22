Щипакина (Полникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Полникова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Крыгина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1895

Муж: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1897

Дочь: Батанина Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1901

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1916

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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