Щипакина (Полникова) Анна
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Мать: Крыгина Настасья
Бракосочетание
12.11.1895
Муж: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.01.1897
Дочь: Батанина Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.04.1901
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.02.1908
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.05.1916
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ