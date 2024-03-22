Суплотова (Крыгина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суплотова (Крыгина) Устинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1880

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Крыгина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1906

Муж: Суплотовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1906

Дочь: Суплотова Екатерина

Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1907

Сын: Суплотовъ Александръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1910

Дочь: Суплотова Клавдия

Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1913

Дочь: Суплотова Анастасия

Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Суплотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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