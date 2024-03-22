Суплотова (Крыгина) Устинья
Место рождения
Дата рождения01.10.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1880
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Мать: Крыгина Настасья
Бракосочетание
10.02.1906
Муж: Суплотовъ Андрей
Рождение ребёнка
12.11.1906
Дочь: Суплотова Екатерина
Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей
Рождение ребёнка
10.12.1907
Сын: Суплотовъ Александръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей
Рождение ребёнка
24.12.1910
Дочь: Суплотова Клавдия
Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: Суплотова Анастасия
Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Суплотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Андрей