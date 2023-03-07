Суплотовъ Андрей
Место рождения
Дата рождения27.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880
Отец: Суплотовъ Иванъ
Бракосочетание
10.02.1906
Жена: Суплотова Устинья
Рождение ребёнка
12.11.1906
Дочь: Суплотова Екатерина
Мать ребёнка: Суплотова Устинья
Рождение ребёнка
10.12.1907
Сын: Суплотовъ Александръ
Мать ребёнка: Суплотова Устинья
Рождение ребёнка
24.12.1910
Дочь: Суплотова Клавдия
Мать ребёнка: Суплотова Устинья
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: Суплотова Анастасия
Мать ребёнка: Суплотова Устинья
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Суплотовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суплотова Устинья