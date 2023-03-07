Панфиловъ Никифаръ
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Кириллъ
Мать: Панфилова Федора Власова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Соломия
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кулакова Ефросинья
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варганова Авдотья
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
29.05.1784
Дочь: Панфилова Федосья
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
10.02.1787
Сын: Панфиловъ Алексей
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Титова Авдотья
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Панфилова Анна
Мать ребёнка: Панфилова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панфилова Агафья
Смерть
1823