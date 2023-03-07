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Панфиловъ Никифаръ

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кириллъ

Мать: Панфилова Федора Власова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Соломия

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кулакова Ефросинья

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варганова Авдотья

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1784

Дочь: Панфилова Федосья

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1787

Сын: Панфиловъ Алексей

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Титова Авдотья

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Панфилова Анна

Мать ребёнка: Панфилова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Агафья

Смерть
1823
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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