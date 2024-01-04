Мельникова (Варганова) Акулина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Варганова) Акулина Ефимова

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1817

Дата смерти

01.02.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1817

Отец: Варгановъ Филипъ

Мать: Варганова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.10.1839

Муж: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1841

Сын: Мельниковъ Петръ

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1842

Дочь: Любовъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1845

Сын: Мельниковъ Василій

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1846

Сын: Мельниковъ Артемій

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Мельниковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1853

Сын: Мельниковъ Василій

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1854

Сын: Мельниковъ Георгій

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1855

Дочь: Мельникова Агафья

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1857

Дочь: Мельникова Федосья

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1858

Сын: Мельниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1860

Сын: Мельниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.02.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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