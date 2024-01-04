Мельникова (Варганова) Акулина Ефимова
Место рождения
Дата рождения10.06.1817
Дата смерти01.02.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1817
Отец: Варгановъ Филипъ
Мать: Варганова Авдотья
Бракосочетание
08.10.1839
Муж: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
05.06.1841
Сын: Мельниковъ Петръ
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
11.09.1842
Дочь: Любовъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
20.04.1845
Сын: Мельниковъ Василій
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
19.10.1846
Сын: Мельниковъ Артемій
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
20.10.1850
Сын: Мельниковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
20.03.1853
Сын: Мельниковъ Василій
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
02.04.1854
Сын: Мельниковъ Георгій
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
15.04.1855
Дочь: Мельникова Агафья
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
24.05.1857
Дочь: Мельникова Федосья
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
08.11.1858
Сын: Мельниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Рождение ребёнка
15.04.1860
Сын: Мельниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Савелій
Смерть
01.02.1896