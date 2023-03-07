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Титовъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1807

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1807

Отец: Титовъ Савелий

Мать: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Карташова Екатерина

Мать ребёнка: Гудова, Титова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Маврина Дарья

Мать ребёнка: Гудова, Титова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудова, Титова Настасья

Смерть
1833
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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