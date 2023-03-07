Титовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения01.11.1807
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1807
Отец: Титовъ Савелий
Мать: Титова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Карташова Екатерина
Мать ребёнка: Гудова, Титова Настасья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Маврина Дарья
Мать ребёнка: Гудова, Титова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудова, Титова Настасья
Смерть
1833