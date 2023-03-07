Маврина (Титова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти05.09.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Титовъ Михаилъ
Мать: Гудова, Титова Настасья
Рождение ребёнка
01.07.1848
Сын: Стефанъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
14.05.1851
Муж: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
01.09.1851
Сын: Мавринъ Захаръ
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
05.09.1851
Причина смерти: Отъ родовъ