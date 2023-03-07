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Маврина (Титова) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

05.09.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Титовъ Михаилъ

Мать: Гудова, Титова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Стефанъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.05.1851

Муж: Мавринъ Андрей

Рождение ребёнка
01.09.1851

Сын: Мавринъ Захаръ

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
05.09.1851
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ родовъ
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