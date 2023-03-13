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(Гудова) Прасковья
(Гудова) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.1837
Пол
Женский
Отец
Гудовъ Павелъ
1794 г.р.
Мать
Гудова, Титова (Крыгина) Настасья
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1837
Отец:
Гудовъ Павелъ
Мать:
Гудова, Титова Настасья
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