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Калинина (Титова) Матрена
Калинина (Титова) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Титовъ Савелий
1783 г.р.
Мать
Титова (Панфилова) Авдотья
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Титовъ Савелий
Мать:
Титова Авдотья
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