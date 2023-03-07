Миногина (Титова) Марія
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти01.02.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Титовъ Савелий
Мать: Титова Авдотья
Бракосочетание
17.07.1843
Муж: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
26.06.1844
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
18.07.1846
Сын: Миногинъ Семенъ
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
23.12.1847
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
22.09.1848
Дочь: Миногина Еѵѳросинія
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Смерть
01.02.1850