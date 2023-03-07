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Миногина (Титова) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Титовъ Савелий

Мать: Титова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.07.1843

Муж: Миногинъ Данила

Рождение ребёнка
26.06.1844

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1846

Сын: Миногинъ Семенъ

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1847

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1848

Дочь: Миногина Еѵѳросинія

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.02.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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