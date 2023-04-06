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Титова Анна

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Степанъ

Мать: не указана

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Титовъ Иевъ

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печорской
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Емельянова Авдотья

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1778

Сын: Титовъ Яковъ

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1780

Сын: Титовъ Григорий

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1781

Сын: Титовъ Федоръ

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печерской
Рождение ребёнка
1783

Сын: Титовъ Савелий

Отец ребёнка: Титъ

деревни Печорской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титъ

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