Титова Анна
Место рождения
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Титовъ Иевъ
Отец ребёнка: Титъ
деревни Печорской
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Емельянова Авдотья
Отец ребёнка: Титъ
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1778
Сын: Титовъ Яковъ
Отец ребёнка: Титъ
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1780
Сын: Титовъ Григорий
Отец ребёнка: Титъ
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1781
Сын: Титовъ Федоръ
Отец ребёнка: Титъ
деревни Печерской
Рождение ребёнка
1783
Сын: Титовъ Савелий
Отец ребёнка: Титъ
деревни Печорской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титъ