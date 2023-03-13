Емельянова (Титова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Титова) Авдотья

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Место рождения

деревни Печерской

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Титъ

Мать: Титова Анна

деревни Печерской
Бракосочетание
29.01.1794

Муж: Емельяновъ Прокофій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иванъ Емельяновъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Александровка
Рождение ребёнка
30.06.1799

Дочь: Телина Марфа

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.12.1800

Дочь: Емельянова Анна

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1802

Сын: Никита

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Александровка
Рождение ребёнка
24.06.1804

Дочь: Евдокимова Агрипина

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Александровка
Рождение ребёнка
1806

Сын: Емельяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Рождение ребёнка
12.06.1808

Сын: Емельяновъ Тихонъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Рождение ребёнка
25.01.1813

Сын: Василий

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Александровка
Рождение ребёнка
16.01.1816

Сын: Афонасий

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1817

Сын: Емельяновъ Леонтій

Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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