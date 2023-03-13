Емельянова (Титова) Авдотья
Место рождениядеревни Печерской
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Титъ
Мать: Титова Анна
деревни Печерской
Бракосочетание
29.01.1794
Муж: Емельяновъ Прокофій
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иванъ Емельяновъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Александровка
Рождение ребёнка
30.06.1799
Дочь: Телина Марфа
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.12.1800
Дочь: Емельянова Анна
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1802
Сын: Никита
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Александровка
Рождение ребёнка
24.06.1804
Дочь: Евдокимова Агрипина
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Александровка
Рождение ребёнка
1806
Сын: Емельяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Рождение ребёнка
12.06.1808
Сын: Емельяновъ Тихонъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Рождение ребёнка
25.01.1813
Сын: Василий
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Александровка
Рождение ребёнка
16.01.1816
Сын: Афонасий
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій
Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1817
Сын: Емельяновъ Леонтій
Отец ребёнка: Емельяновъ Прокофій