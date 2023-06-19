Миногинъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиногинъ Кузьма

Миногинъ Кузьма

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1835

Отец: Мыногинъ Иванъ

Мать: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Миногина Ксенія

Рождение ребёнка
10.09.1859

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1861

Сын: Миногинъ Даніилъ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1864

Сын: Миногинъ Матвѣй

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1867

Сын: Миногинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1869

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сударчикова Анна

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1873

Дочь: Самарина Анна

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Миногинъ Федоръ

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Мамыкина Евдокия

Мать ребёнка: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан