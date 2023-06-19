Миногинъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения10.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1835
Отец: Мыногинъ Иванъ
Мать: Миногина Агрофена
Бракосочетание
09.11.1858
Жена: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
10.09.1859
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
13.12.1861
Сын: Миногинъ Даніилъ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
13.11.1864
Сын: Миногинъ Матвѣй
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
19.06.1867
Сын: Миногинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
17.10.1869
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сударчикова Анна
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
02.12.1873
Дочь: Самарина Анна
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
1876
Сын: Миногинъ Федоръ
Мать ребёнка: Миногина Ксенія
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Мамыкина Евдокия
Мать ребёнка: Миногина Ксенія