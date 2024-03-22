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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1869

Отец: Миногинъ Кузьма

Мать: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.05.1891

Жена: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1892

Сын: Миногинъ Андрей

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1894

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1896

Сын: Миногинъ Константинъ

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1905

Дочь: Миногина Таисья

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1907

Сын: Миногинъ Александръ

Мать ребёнка: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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