Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения17.10.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1869
Отец: Миногинъ Кузьма
Мать: Миногина Ксенія
Бракосочетание
12.05.1891
Жена: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
11.10.1892
Сын: Миногинъ Андрей
Мать ребёнка: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
10.09.1894
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
08.09.1896
Сын: Миногинъ Константинъ
Мать ребёнка: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
08.05.1905
Дочь: Миногина Таисья
Мать ребёнка: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
02.06.1907
Сын: Миногинъ Александръ
Мать ребёнка: Миногина Агрипина