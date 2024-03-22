Миногина (Мамыкина) Агрипина
Место рождения
Дата рождения22.06.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872
Отец: Мамыкинъ Феофилъ
Мать: Мамыкина Ирина
Бракосочетание
12.05.1891
Муж: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.10.1892
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.09.1896
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.05.1905
Дочь: Миногина Таисья
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.06.1907
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ